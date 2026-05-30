Эльнур Самедов сделал прогноз на бой Бивол — Айферт

Временный чемпион мира по версии WBA во втором полулёгком весе россиянин азербайджанского происхождения Эльнур Самедов высказался насчёт предстоящего поединка по боксу между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе соотечественником Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом. Их бой начнётся сегодня, 30 мая, ориентировочно в 21:30 мск.

«Ожидаю красивый бокс и ожидаю досрочную победу. Думаю, в 9-10-м раунде бой закончится. Я Айферта бои не смотрел. Слышал о нём. Говорят, хороший такой, неплохой соперник. Он приехал за победой тоже и будет себя проявлять. Но думаю, Бивол его просто удосрочит», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.