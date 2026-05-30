«Поддержка невероятная, будто бы дома». Павлович — о выступлении на турнире UFC в Китае

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович поделился ощущениями от второго подряд выступления на турнире UFC в Китае. Сегодня, 30 мая, россиянин одолел бразильца Таллисона Тейшейру.

«Хорошее место. Мне тоже нравится Китай. Поддержка публики здесь невероятная, очень понравилось, будто дома [выступил]. Как насчёт подраться в августе в Шанхае? С большим удовольствием, посмотрим. Загадывать не хочется», — сказал Павлович во время общения с прессой.

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 21 победа, из которых 16 были одержаны нокаутом, и три поражения. Спортсмен является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.