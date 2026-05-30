Сергей Павлович оставил послание бойцам тяжёлого веса UFC после быстрой победы в Китае

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович оставил послание представителям тяжёлого веса UFC после того, как нокаутировал на первой минуте первого раунда представителя Бразилии Таллисона Тейшейру на турнире UFC Fight Night 277 в Макао (Китай).

«Я здесь и сейчас вернусь», — сказал Павлович в интервью пресс-службе UFC.

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 21 победа, из которых 16 были одержаны нокаутом, и три поражения. Является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.