Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хватит грабить людей». Сиеста — о решении судей одного из боёв в карде Бивол — Айферта

«Хватит грабить людей». Сиеста — о решении судей одного из боёв в карде Бивол — Айферта
Комментарии

Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста раскритиковал решение судей в поединке между Сергеем Лубковичем и Майклом Кингом, который прошёл в карде турнира RCC в Екатеринбурге и завершился ничьей (98-93 – Лубкович, 98-92 – Кинг, 95-95). Таким образом, титул IBF Asia в полусреднем весе, который стоял на кону в противостоянии, остался вакантным.

«Я обращаюсь ко всему российскому боксу. Ребята, прекратите заниматься ерундой. Чувак спал в лондонском метрополитене. Он с 19 лет начал заниматься боксом. Не надо мне ***** рассказывать. Екатеринбург, хватить грабить людей здесь. Вы же серьёзное место. Это был очень односторонний бой.

Все же видели, все согласны. Человека просто съели. Обезьяний король его просто съел. Серый – компетентный боксёр. Но для Кинга это вопрос жизни и смерти. Он из гетто. Он спал в лондонском метро, просто приехал сюда побеждать. Ну как можно отнимать у него победу? Мы же русская нация. У нас очень тяжёлое время. Ну нельзя же так поступать. Это же наши африканские братья. Нельзя их грабить. Российский бокс – опомнитесь! Калинкин, как ты мог отдать 98-92. Ты в будущий мир смотрел? Или в загробный? По раундам Серёга, может, три раунда забрал. Но остальное Кинг забрал. Кому протест подавать? Путину? Умар Назарович, в такие минуты вы нам очень нужны. Когда такой беспредел. Конголезский пацан приезжает издалека. Ну как так можно грабить? У него был фиксированный гонорар. Не везёт ему в Екатеринбурге. И в России», — передаёт слова Ала Сиесты корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Кинг агрессивно начал бой, пытался загнать Лубковича к канатам и там разряжаться размашистыми боковыми. Сергею приходилось много двигаться на старте поединка, отстреливаться джебом и ловить Кинга на движении, с чем он справлялся: Лубкович хорошо цеплял напиравшего Майкла. Кинг не снижал давления ближе к середине поединка, но заметно просел в эффективности. Тем не менее своей работоспособностью Кинг выдавал близкие раунды, а в моментах за счёт активности смотрелся выгоднее.

Во второй половине боя Кинг заметно прибавил. Он постоянно шёл вперёд, при этом стал плотно попадать — в шестом и седьмом отрезках Сергей пропускал жёсткие удары от Майкла. Лубкович по-прежнему работал вторым номером, старался отстреливаться с дистанции и работать навстречу. В заключительных раундах боксёры чаще сходились в жёстких разменах, бой переходил в настоящую рубку.

Материалы по теме
Бивол — Айферт: турнир в самом разгаре! Ждём поединок Дмитрия и Михаэля. LIVE
Live
Бивол — Айферт: турнир в самом разгаре! Ждём поединок Дмитрия и Михаэля. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android