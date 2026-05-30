«Хватит грабить людей». Сиеста — о решении судей одного из боёв в карде Бивол — Айферта

Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста раскритиковал решение судей в поединке между Сергеем Лубковичем и Майклом Кингом, который прошёл в карде турнира RCC в Екатеринбурге и завершился ничьей (98-93 – Лубкович, 98-92 – Кинг, 95-95). Таким образом, титул IBF Asia в полусреднем весе, который стоял на кону в противостоянии, остался вакантным.

«Я обращаюсь ко всему российскому боксу. Ребята, прекратите заниматься ерундой. Чувак спал в лондонском метрополитене. Он с 19 лет начал заниматься боксом. Не надо мне ***** рассказывать. Екатеринбург, хватить грабить людей здесь. Вы же серьёзное место. Это был очень односторонний бой.

Все же видели, все согласны. Человека просто съели. Обезьяний король его просто съел. Серый – компетентный боксёр. Но для Кинга это вопрос жизни и смерти. Он из гетто. Он спал в лондонском метро, просто приехал сюда побеждать. Ну как можно отнимать у него победу? Мы же русская нация. У нас очень тяжёлое время. Ну нельзя же так поступать. Это же наши африканские братья. Нельзя их грабить. Российский бокс – опомнитесь! Калинкин, как ты мог отдать 98-92. Ты в будущий мир смотрел? Или в загробный? По раундам Серёга, может, три раунда забрал. Но остальное Кинг забрал. Кому протест подавать? Путину? Умар Назарович, в такие минуты вы нам очень нужны. Когда такой беспредел. Конголезский пацан приезжает издалека. Ну как так можно грабить? У него был фиксированный гонорар. Не везёт ему в Екатеринбурге. И в России», — передаёт слова Ала Сиесты корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Кинг агрессивно начал бой, пытался загнать Лубковича к канатам и там разряжаться размашистыми боковыми. Сергею приходилось много двигаться на старте поединка, отстреливаться джебом и ловить Кинга на движении, с чем он справлялся: Лубкович хорошо цеплял напиравшего Майкла. Кинг не снижал давления ближе к середине поединка, но заметно просел в эффективности. Тем не менее своей работоспособностью Кинг выдавал близкие раунды, а в моментах за счёт активности смотрелся выгоднее.

Во второй половине боя Кинг заметно прибавил. Он постоянно шёл вперёд, при этом стал плотно попадать — в шестом и седьмом отрезках Сергей пропускал жёсткие удары от Майкла. Лубкович по-прежнему работал вторым номером, старался отстреливаться с дистанции и работать навстречу. В заключительных раундах боксёры чаще сходились в жёстких разменах, бой переходил в настоящую рубку.