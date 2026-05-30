«Всегда хочется финиш». Влад Белаз сделал прогноз на бой Бивол — Айферт

Действующий чемпион RCC в среднем весе Владислав Ковалёв, более известный как Белаз, высказался насчёт предстоящего поединка по боксу между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом. Их бой пройдёт сегодня, 30 мая, и начнётся ориентировочно в 21:30 мск.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 21:30 МСК
Дмитрий Бивол
Не началось
Михаэль Айферт

«Ждём экшна. Ждём громкое имя — Бивол. Я думаю, все люди пришли в большей степени посмотреть именно на это противостояние. И ждём яркой, крутой, доминирующей победы от Димы. Финиш? Хотелось бы. Всегда хочется финиш. Я, если честно, не особо люблю смотреть такой длинный бокс, на очки. Хочется нокаут всегда. Неважно, бокс или ММА. Ждём доминирующей и желательно досрочной победы», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

