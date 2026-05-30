Действующий обладатель чемпионского титула RCC в средней весовой категории Владислав Ковалёв, более известный как Белаз, оценил шансы провести поединок по правилам бокса.

«Можно ли меня представить в боксе? Конечно. Почему нет? Сейчас бокс очень популярен. Я в принципе очень много над руками работаю, думаю, почему бы в дальнейшем почему не выступить и по боксу. Главное, чтобы имя громкое. Нужно же медиа, чтобы интересно было», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, у Ковалёва в профессиональном рекорде в ММА пять побед, а также одно поражение. Помимо смешанных единоборств, Белаз известен своими яркими выступлениями на голых кулаках, где его статистика составляет девять побед и ни одного поражения.