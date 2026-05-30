Влад Белаз высказался о возможном переходе в UFC

Действующий обладатель чемпионского титула RCC в средней весовой категории Владислав Ковалёв, более известный как Белаз, высказался о возможном переходе в UFC.

«По UFC ждём. Есть обязательства перед командой RCC, с которой мы договорились. Хоть они и устные, но я буду исполнять эти обязательства. Выполню — и потом уже будем общаться с непосредственно с организаторами, с Николаем Клименко, что мы будем делать дальше», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, в профессиональном рекорде Ковалёва в ММА пять побед, а также одно поражение. Помимо смешанных единоборств, Белаз известен своими яркими выступлениями на голых кулаках, где его статистика составляет девять побед и ни одного поражения.