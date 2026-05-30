Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 21:30 мск

Сегодня, 30 мая, в Екатеринбурге проходит масштабный вечер бокса, в главном событии которого пройдёт поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянином Дмитрием Биволом и обязательным претендентом по линии IBF немцем Михаэлем Айфертом. Бой будет носить титульный характер – на кону стоят пояса WBA, IBF и The Ring в полутяжёлом весе. «Чемпионат» начнёт прямую онлайн-трансляцию поединка в 21:30 мск, в которой отразит наиболее важные и значимые события боя. На территории России бой будет транслироваться на Первом канале.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.