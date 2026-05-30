Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: прямая онлайн-трансляция боя началась

Сегодня, 30 мая, в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» проходит вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions. Главным событием турнира станет титульный поединок в полутяжёлой весовой категории между действующим чемпионом мира россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию боя и всех событий вокруг него.

На кону в этом поединке будут стоять пояса IBF и WBA (титул WBO не разыгрывается), которыми владеет Бивол. Россиянин входит в топ-5 мирового рейтинга P4P и не так давно был абсолютным чемпионом мира. Для Дмитрия это первый бой в России с декабря 2021 года.

Айферт является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по линии IBF. Немец ранее рассказывал, что много раз бывал в России, у него здесь живут бабушка и дедушка, а также много родственников, которые придут его поддержать.