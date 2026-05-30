Бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 277 в Макао

Пресс-служба лиги Ultimate Fighting Championship (UFC) сообщила, кто получил бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 277, который состоялся в Макао (Китай).

Лучшее выступление вечера – Сонг Ядонг и Кай Асакура.

Лучший бой вечера – Миньян Чжан vs Алонзо Менифилд.

Также отметим, что все, кто одержал досрочную победу и не получил основной бонус, а также не провалил взвешивание, получат по $ 25 тыс.

Напомним, в главном событии вечера китаец Сонг Ядонг победил бывшего чемпиона UFC в наилегчайшем весе представителя Бразилии Дейвисона Фигейреду удушающим приёмом во втором раунде.