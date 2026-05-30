Двукратный чемпион мира Атаев победил китайца Рузи на вечере бокса в Екатеринбурге

Сегодня, 30 мая, в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» в рамках вечера профессионального бокса от RCC Boxing Promotions российский боксёр Шарабутдин Атаев провёл поединок в полутяжёлом весе с китайцем Сайпайером Рузи. Бой прошёл всю дистанцию — восемь раундов — и завершился победой Атаева единогласным решением судей.

Для 26-летнего россиянина эта победа стала девятой в профессиональной карьере. Атаев остаётся непобеждённым — на его счету девять побед (пять нокаутом). Предыдущий бой он провёл в июле 2025 года, победив Давида Гладуна также единогласным решением судей.

Поединок Атаева и Рузи прошёл в рамках андеркарда главного боя вечера, в котором чемпион мира россиянин Дмитрий Бивол встретится с обязательным претендентом по линии IBF немцем Михаэлем Айфертом.