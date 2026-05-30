«Я был готов драться с любым из них». Атаев высказался о бое Бивол — Айферт

Российский боксёр Шарабутдин Атаев, одержавший победу над китайцем Сайпайером Рузи единогласным решением судей в рамках вечера профессионального бокса от RCC Boxing Promotions, заявил, что подписывал контракт в качестве запасного бойца на случай срыва главного поединка между Дмитрием Биволом и Михаэлем Айфертом.

«Если честно, готовился на Бивола. Я подписывал контракт и страховал главный бой. Если бы с одним из них что-то случилось, вышел бы на замену. Был готов драться с любым из них», — передаёт слова Атаева корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Для 26-летнего Атаева победа стала девятой в карьере (пять нокаутом).