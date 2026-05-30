Шарабутдин Атаев рассказал о своих планах на следующий бой

Российский боксёр Шарабутдин Атаев после победы над китайцем Сайпайером Рузи единогласным решением судей в рамках вечера профессионального бокса от RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге рассказал о своих планах на следующий бой. Для 26-летнего Атаева победа стала девятой в карьере (пять нокаутом).

«Что касается следующего боя, на 11 июля в Москве на турнире IBA.PRO 19 у нас запланирован претендентский бой по версии WBA. Совсем скоро будет официальный анонс, поединок будет рассчитан на 12 раундов. Будем работать над ошибками, их было очень много», — сказал Атаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.