Богатырёв: Павловичу придётся подождать титульника. Есть ещё Волков

Боец АСА Адам Богатырёв прокомментировал победу Сергея Павловича над Таллисоном Тейшейрой.

«Даже слов нет. Крутая победа в исполнении Сергея. Старый добрый Павлович снова в деле. Некоторые говорили, что его поединки стали скучными — сегодня он дал исчерпывающий ответ своим хейтерам. Тейшейра хотел зарубиться и получил по полной после первого же размена и тяжёлого удара. Павлович на ходу, уже третья победа подряд.

Просьба о титульном поединке? Наверное, всё-таки придётся Сергею подождать. [Том] Аспиналл ещё неизвестно, когда вернётся, а [Алекс] Перейра и [Сириль] Ган дерутся за временный пояс — то есть победитель потом за обычный. Ещё есть [Александр] Волков, который тоже выиграл. Реванш с Волковым видеть пока не хотелось бы, хотя со спортивной точки зрения это интересно. Вот если Аспиналл в итоге уйдёт, тогда вариантов больше. Например, Волков дерётся с победителем пары Ган — Перейра за титул, а Павлович с проигравшим за претендентский статус», — сказал Богатырёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.