Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Богатырёв: Павловичу придётся подождать титульника. Есть ещё Волков

Богатырёв: Павловичу придётся подождать титульника. Есть ещё Волков
Комментарии

Боец АСА Адам Богатырёв прокомментировал победу Сергея Павловича над Таллисоном Тейшейрой.

UFC 2026. UFC Fight Night 277, Макао, Китай
Сергей Павлович (W) — Таллисон Тейшейра
30 мая 2026, суббота. 15:35 МСК
Сергей Павлович
Окончено
KO
Таллисон Тейшейра

«Даже слов нет. Крутая победа в исполнении Сергея. Старый добрый Павлович снова в деле. Некоторые говорили, что его поединки стали скучными — сегодня он дал исчерпывающий ответ своим хейтерам. Тейшейра хотел зарубиться и получил по полной после первого же размена и тяжёлого удара. Павлович на ходу, уже третья победа подряд.

Просьба о титульном поединке? Наверное, всё-таки придётся Сергею подождать. [Том] Аспиналл ещё неизвестно, когда вернётся, а [Алекс] Перейра и [Сириль] Ган дерутся за временный пояс — то есть победитель потом за обычный. Ещё есть [Александр] Волков, который тоже выиграл. Реванш с Волковым видеть пока не хотелось бы, хотя со спортивной точки зрения это интересно. Вот если Аспиналл в итоге уйдёт, тогда вариантов больше. Например, Волков дерётся с победителем пары Ган — Перейра за титул, а Павлович с проигравшим за претендентский статус», — сказал Богатырёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Сейчас читают:
UFC Макао: Павлович уничтожил Тейшейру! Понадобилось меньше минуты
Live
UFC Макао: Павлович уничтожил Тейшейру! Понадобилось меньше минуты
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android