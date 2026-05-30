Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Все результаты турнира UFC Fight Night 277, где россиянин Павлович нокаутировал Тейшейру

Все результаты турнира UFC Fight Night 277, где россиянин Павлович нокаутировал Тейшейру
Комментарии

В субботу, 30 мая, в Макао состоялся турнир UFC Fight Night 277, в главном событии которого китайский боец легчайшего веса (до 61 кг) Сонг Ядонг одержал досрочную победу над Дейвисоном Фигейреду, финишировав бразильца удушающим приёмом под названием «гиольтина».

UFC 2026. UFC Fight Night 277, Макао, Китай
Сонг Ядонг (W) — Дейвисон Фигейреду
30 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
SUB
Дейвисон Фигейреду

В соглавном событии турнира американец Алонзо Менифилд победил техническим нокаутом в первом раунде представителя Китая Миньяна Чжана.

UFC 2026. UFC Fight Night 277, Макао, Китай
Миньян Чжан — Алонзо Менифилд (W)
30 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Миньян Чжан
Окончено
TKO
Алонзо Менифилд

Все результаты турнира UFC Fight Night 277:

  • Сонг Ядонг победил Дейвисона Фигейреду удушающим приёмом (раунд 2, 4:42);
  • Алонзо Менифилд победил Миньяна Чжана техническим нокаутом (раунд 1, 4:15);
  • Сергей Павлович победил Таллисона Тейшейру техническим нокаутом (раунд 1, 0:39);
  • Кай Асакура победил Кэмерона Смотермана нокаутом (раунд 1, 1:50);
  • Джейк Мэттьюс победил Карлстона Харриса единогласным решением (30-25, 30-27, 30-27);
  • Бой Су Мудаэрцзи и Алекса Переса был остановлен (раунд 2, 1:45) после непреднамеренного удара в пах и признан не состоявшимся, так как Перес не смог продолжить поединок;
  • Луис Фелипе Диас победил И Сака Ли техническим нокаутом (раунд 1, 3:40);
  • Жозе Энрике Соуза победил Мэн Дина раздельным решением (30-27, 28-29, 29-28);
  • Коди Хэддон победил Цилэна Аожи техническим нокаутом (раунд 2, 2:11);
  • Рэй Цуруя победил Луиса Гуруле удушающим приёмом (раунд 1, 3:19);
  • Анджела Хилл победила Цзиннань Сюн единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
  • Родриго Вера победил Канцзе Чжу техническим нокаутом (раунд 1, 1:50);
  • Жаклин Аморим победила Лому Лукбунми болевым приёмом на руку (раунд 1, 4:04).
Сейчас читают:
Потушил огромного бразильца за 39 секунд. Брутальная победа Павловича
Видео
Потушил огромного бразильца за 39 секунд. Брутальная победа Павловича
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android