Все результаты турнира UFC Fight Night 277, где россиянин Павлович нокаутировал Тейшейру
В субботу, 30 мая, в Макао состоялся турнир UFC Fight Night 277, в главном событии которого китайский боец легчайшего веса (до 61 кг) Сонг Ядонг одержал досрочную победу над Дейвисоном Фигейреду, финишировав бразильца удушающим приёмом под названием «гиольтина».
В соглавном событии турнира американец Алонзо Менифилд победил техническим нокаутом в первом раунде представителя Китая Миньяна Чжана.
Все результаты турнира UFC Fight Night 277:
- Сонг Ядонг победил Дейвисона Фигейреду удушающим приёмом (раунд 2, 4:42);
- Алонзо Менифилд победил Миньяна Чжана техническим нокаутом (раунд 1, 4:15);
- Сергей Павлович победил Таллисона Тейшейру техническим нокаутом (раунд 1, 0:39);
- Кай Асакура победил Кэмерона Смотермана нокаутом (раунд 1, 1:50);
- Джейк Мэттьюс победил Карлстона Харриса единогласным решением (30-25, 30-27, 30-27);
- Бой Су Мудаэрцзи и Алекса Переса был остановлен (раунд 2, 1:45) после непреднамеренного удара в пах и признан не состоявшимся, так как Перес не смог продолжить поединок;
- Луис Фелипе Диас победил И Сака Ли техническим нокаутом (раунд 1, 3:40);
- Жозе Энрике Соуза победил Мэн Дина раздельным решением (30-27, 28-29, 29-28);
- Коди Хэддон победил Цилэна Аожи техническим нокаутом (раунд 2, 2:11);
- Рэй Цуруя победил Луиса Гуруле удушающим приёмом (раунд 1, 3:19);
- Анджела Хилл победила Цзиннань Сюн единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
- Родриго Вера победил Канцзе Чжу техническим нокаутом (раунд 1, 1:50);
- Жаклин Аморим победила Лому Лукбунми болевым приёмом на руку (раунд 1, 4:04).
