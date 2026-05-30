Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян поддержал Бивола перед боем и подарил пластинку «Кино» с автографами

Пётр Ян поддержал Бивола перед боем и подарил пластинку «Кино» с автографами
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян перед титульным поединком Дмитрия Бивола с Михаэлем Айфертом пришёл в раздевалку российского боксёра вместе с сыном и подарил ему пластинку группы «Кино» с автографами музыкантов. Бой состоится сегодня, 30 мая.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Дмитрий Бивол
Идёт
Михаэль Айферт

«Приветствую, брат. От нас, от всей нашей команды — подписали для тебя пластинку. Знаем, что ты выходишь под «Группу крови». Желаю тебе удачи, брат, и большой победы. Уверен и ни секунды не сомневаюсь — у тебя всё получится. Давай, с богом!» — сказал Ян в видео, опубликованном в телеграм-канале RCC.

Фото: RCC

Фото: RCC

Бой между чемпионом мира в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом и обязательным претендентом по линии IBF немцем Михаэлем Айфертом станет главным событием вечера бокса от Русской медной компании.

Сейчас читают:
Бивол — Айферт: Дмитрий и Михаэль — в ринге! Кто выйдет победителем? LIVE
Live
Бивол — Айферт: Дмитрий и Михаэль — в ринге! Кто выйдет победителем? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android