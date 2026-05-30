Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев посетили финал Лиги чемпионов

Видео: Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев посетили финал Лиги чемпионов
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и действующий чемпион дивизиона Ислам Махачев посетили финальный матч Лиги чемпионов между английским «Арсеналом» и французским «ПСЖ». Встреча проходит в эти минуты, счёт — 1:1. Видео опубликовал Махачев на своей странице в социальных сетях.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Пенальти
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Думаю, «ПСЖ» победит 3:1, но кто знает… Моё предположение», — сказал Нурмагомедов перед началом матча.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026 начался в 19:00 мск. Игра проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, Венгрия.

Напомним, Хабиб неоднократно посещал матчи «Реала» и встречался с игроками команды. Российский спортсмен является известным болельщиком мадридского клуба.

Сейчас читают:
Смолов: был приятно удивлён и впечатлён футбольными способностями Хабиба
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android