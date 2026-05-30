Видео: Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев посетили финал Лиги чемпионов
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и действующий чемпион дивизиона Ислам Махачев посетили финальный матч Лиги чемпионов между английским «Арсеналом» и французским «ПСЖ». Встреча проходит в эти минуты, счёт — 1:1. Видео опубликовал Махачев на своей странице в социальных сетях.
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Пенальти
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6' 1:1 Дембеле – 65'
«Думаю, «ПСЖ» победит 3:1, но кто знает… Моё предположение», — сказал Нурмагомедов перед началом матча.
Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026 начался в 19:00 мск. Игра проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, Венгрия.
Напомним, Хабиб неоднократно посещал матчи «Реала» и встречался с игроками команды. Российский спортсмен является известным болельщиком мадридского клуба.
