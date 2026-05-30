Дмитрий Бивол отправил Михаэля Айферта в нокдаун в первом раунде титульного боя

Россиянин Дмитрий Бивол в первом же раунде титульного поединка с обязательным претендентом по линии IBF немцем Михаэлем Айфертом отправил соперника в нокдаун точным ударом. Бой проходит на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. На кону стоят пояса IBF и WBA в полутяжёлом весе, которыми владеет россиянин.

Дмитрий Бивол (W) — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Дмитрий Бивол
Окончено
UD
Михаэль Айферт

Обратите внимание: из-за замедлений видео может не отображаться. Посмотреть его можно в телеграм-канале RCC: MMA & Boxing. Права на ролик также принадлежат этому каналу.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).

