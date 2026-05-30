Дмитрий Бивол победил Михаэля Айферта на вечере бокса в Екатеринбурге

В субботу, 30 мая, в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» прошёл вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions. Главным событием турнира стал поединок между между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянином Дмитрием Биволом и обязательным претендентом по линии IBF немцем Михаэлем Айфертом. На кону стояли пояса IBF и WBA. Бой продлился все 12 раундов. Дмитрий победил единогласным решением судей (120-107 х3) и защитил свои пояса.

Россиянин входит в топ-5 мирового рейтинга P4P и не так давно был абсолютным чемпионом мира. Для Дмитрия это первый бой в России с декабря 2021 года.