Сегодня, 30 мая, в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» прошёл вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions. Главным событием турнира стал поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянином Дмитрием Биволом и обязательным претендентом по линии IBF немцем Михаэлем Айфертом. Дмитрий Бивол одержал 14-ю титульную победу, не считая временных поясов.

Бой продлился все 12 раундов. Российский боксёр победил единогласным решением судей (120-107 х3) и защитил свои пояса.

Бивол входит в топ-5 мирового рейтинга P4P и не так давно был абсолютным чемпионом мира.