Дмитрий Бивол — о детях: осознают ли они, какой у них крутой отец? Навряд ли

Российский боксёр Дмитрий Бивол после победы над немцем Михаэлем Айфертом и защиты поясов IBF и WBA пошутил, что его дети вряд ли осознают, какой у них крутой отец, но надеется, что поймут это позже, когда сами пройдут спортивный путь.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Дмитрий Бивол (W) — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Дмитрий Бивол
Окончено
UD
Михаэль Айферт

«Осознают ли дети, какой крутой у них отец? Не знаю, навряд ли (дети в это время: «Да, да». — Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, лучше осознают позже, когда подрастут. Когда пройдут свой спортивный путь. Сядут, подумают, как это сложно. И поймут, что их отец всё это проходил», — сказал Бивол после боя.

Бой между Биволом и Айфертом прошёл в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» и стал главным событием вечера бокса от RCC Boxing Promotions. Россиянин защитил чемпионские пояса, одержав победу единогласным решением судей.

