Бивол: спасибо Айферту и его команде. Без них этот вечер бы не состоялся

Российский боксёр Дмитрий Бивол после победы над немцем Михаэлем Айфертом в Екатеринбурге поблагодарил соперника и его команду, а также высказался о поддержке публики.

«Поддержка публики? Это как минимум мотивирует. Быть аккуратнее, внимательнее. Так я стараюсь всегда относиться к боям. Максимально серьёзно. Какие-то задания тренера я выполнял. Какие-то — не получалось. Машьянов поддавливал меня в концовках раундов. Спасибо всем за поддержку, вы лучшие. Спасибо Айферту и его команде. Без их участия не состоялся бы этот вечер. И спасибо огромное RCC», — сказал Бивол после боя.

Дмитрий Бивол одержал 14-ю титульную победу, не считая временных поясов. Бой продлился все 12 раундов.