Кто должен стать следующим соперником Дмитрия Бивола?

В субботу, 30 мая, в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» прошёл вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions, главным событием которого стал титульный поединок в полутяжёлом весе между действующим чемпионом мира россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом. Бивол победил единогласным решением судей и в 14-й раз защитил титулы (не считая временных поясов).

Дмитрий Бивол за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 12 из которых завершил нокаутом. Россиянин потерпел одно поражение — от Артура Бетербиева в первом бою за звание абсолютного чемпиона мира.