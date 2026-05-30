Дмитрий Бивол одержал 25-ю победу в карьере, защитив пояса в бою с Михаэлем Айфертом

В субботу, 30 мая, в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» прошёл титульный поединок в полутяжёлом весе между чемпионом мира россиянином Дмитрием Биволом и обязательным претендентом по линии IBF немцем Михаэлем Айфертом. Бивол победил единогласным решением судей и защитил пояса IBF и WBA.

Эта победа стала для 35-летнего россиянина 25-й в профессиональной карьере. Из них 12 побед он одержал нокаутом. Бивол потерпел одно поражение — от Артура Бетербиева в первом бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Для Айферта это поражение стало вторым в карьере при 13 победах (пять из которых нокаутом). Немец впервые дрался за титул чемпиона мира.