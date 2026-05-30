Бивол прокомментировал победу над Айфертом в Екатеринбурге

Российский боксёр Дмитрий Бивол после победы над Михаэлем Айфертом в Екатеринбурге поделился впечатлениями от поединка, отметив, что действовал по заданию тренера и контролировал ход боя.

«Бой прошёл спокойно, под контролем. Всё, что говорил тренер, выполнял. Может быть, темпа немного недодал. Доволен, что поединок прошёл всю дистанцию. Спокойно, без одышек, голова была светлая. Общался с Машьяновым, пытались сделать какие-то обманки. Процентов на 80 всё получилось», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Дмитрий Бивол одержал 14-ю титульную победу, не считая временных поясов. Бой продлился все 12 раундов.