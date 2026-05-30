Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол прокомментировал победу над Айфертом в Екатеринбурге

Бивол прокомментировал победу над Айфертом в Екатеринбурге
Комментарии

Российский боксёр Дмитрий Бивол после победы над Михаэлем Айфертом в Екатеринбурге поделился впечатлениями от поединка, отметив, что действовал по заданию тренера и контролировал ход боя.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Дмитрий Бивол (W) — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Дмитрий Бивол
Окончено
UD
Михаэль Айферт

«Бой прошёл спокойно, под контролем. Всё, что говорил тренер, выполнял. Может быть, темпа немного недодал. Доволен, что поединок прошёл всю дистанцию. Спокойно, без одышек, голова была светлая. Общался с Машьяновым, пытались сделать какие-то обманки. Процентов на 80 всё получилось», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Дмитрий Бивол одержал 14-ю титульную победу, не считая временных поясов. Бой продлился все 12 раундов.

Материалы по теме
Без огня. Бивол спокойно победил Айферта судейским решением
Без огня. Бивол спокойно победил Айферта судейским решением
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android