Главная Бокс/ММА Новости

Бивол: нокдаун в первом раунде не спутал карты, Айферт быстро пришёл в себя

Комментарии

Российский боксёр Дмитрий Бивол заявил, что нокдаун в первом раунде боя с Михаэлем Айфертом не спутал карты, а стал для немца «электрошоком», после которого соперник быстро пришёл в себя. Бивол победил единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Дмитрий Бивол (W) — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Дмитрий Бивол
Окончено
UD
Михаэль Айферт

«Нокдаун в первом раунде вообще не спутал карты. Вышел спокойно, поддавливал. Нокдаун полностью получился. После этого не было ощущения, что Айферт поплыл. Этот нокдаун был электрошоком. Он быстро пришёл в себя. Мог ли закончить бой досрочно? Если сильно напрячься и рисковать, то конечно. В каком-то раунде под конец боя, если бы раньше начал темп давать, можно было бы. Но можно было бы и пропустить», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

