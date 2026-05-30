Бивол: за спину беспокоился, всегда за неё беспокоюсь. Такие вещи пожизненно со мной

Российский боксёр Дмитрий Бивол после победы над немцем Михаэлем Айфертом в Екатеринбурге признался, что продолжал беспокоиться за свою спину, несмотря на усиленную подготовку к бою.

«За спину беспокоился, всегда за неё беспокоюсь. Такие вещи уже пожизненно со мной. Мне всегда об этом нужно беспокоиться. Я это всё учёл. Усиленно занимался закачкой спины. В какой форме сегодня был? Не в 100-процентной. Было ощущение, что нужно скинуть «ржавчину». Нужно было, возможно, какой-то бой до этого провести. Тогда можно было бы показать 100-процентную форму», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.