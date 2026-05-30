Дмитрий Бивол сравнил Михаэля Айферта с Артуром Бетербиевым и Маликом Зинадом

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжёлой весовой категории Дмитрий Бивол заявил, что уровень его соперника Михаэля Айферта примерно равен уровню Артура Бетербиева и Малика Зинада, хотя школы разные.

«Сравнение Айферта с Артуром и Зинадом. Примерно равный уровень. Конечно, разные школы», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Бой Бивола с Айфертом состоялся в субботу, 30 мая, в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». Россиянин победил единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и защитил пояса IBF и WBA. Эта победа стала для россиянина 25-й в карьере и 14-й титульной, не считая временных поясов.