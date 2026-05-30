Бивол: сейчас нужно просто отдохнуть. По соперникам — без разницы

Российский боксёр Дмитрий Бивол после победы над немцем Михаэлем Айфертом в Екатеринбурге заявил, что в ближайшее время намерен отдохнуть.

«Сейчас, наверное, нужно просто отдохнуть. По соперникам? Без разницы. Просто хочу отдохнуть. Ни одного соперника. Ничего не хочу передавать Бетербиеву», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Бой Бивола и Айферта состоялся 30 мая в Екатеринбурге. Россиянин победил единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и защитил пояса IBF и WBA. Эта победа стала для Дмитрия Бивола 25-й в карьере и 14-й титульной, не считая временных поясов.