Бивол: сейчас нужно просто отдохнуть. По соперникам — без разницы

Российский боксёр Дмитрий Бивол после победы над немцем Михаэлем Айфертом в Екатеринбурге заявил, что в ближайшее время намерен отдохнуть.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Дмитрий Бивол (W) — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Дмитрий Бивол
Окончено
UD
Михаэль Айферт

«Сейчас, наверное, нужно просто отдохнуть. По соперникам? Без разницы. Просто хочу отдохнуть. Ни одного соперника. Ничего не хочу передавать Бетербиеву», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Бой Бивола и Айферта состоялся 30 мая в Екатеринбурге. Россиянин победил единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и защитил пояса IBF и WBA. Эта победа стала для Дмитрия Бивола 25-й в карьере и 14-й титульной, не считая временных поясов.

