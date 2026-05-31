Бивол: если я беру бой, не буду плакать, потому что у меня что-то болит

Российский боксёр Дмитрий Бивол после победы над немцем Михаэлем Айфертом в Екатеринбурге заявил, несмотря на возраст и травмы, считает себя профессионалом и не собирается жаловаться на боль.

«Мы профессионалы. Я профессионал. Если беру бой, не буду плакать, потому что у меня что-то болит. Спина, нога, колено. У меня после каждого из последних боёв были операции. Каждая подготовка даётся всё сложнее и сложнее. Конечно же, это всё возраст. Где-то возраст, где-то невнимательность к организму. Поэтому всегда есть сложности. Но у любого профессионала есть ответственность», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.