Дмитрий Бивол — о себе 28-летнем: тогда я был более рисковый и азартный

Российский боксёр Дмитрий Бивол после победы над немцем Михаэлем Айфертом сравнил себя в 28 и 35 лет.

«Бивол в 28 и 35? Тогда я был более рисковый, азартный. Теперь всё пропускаю через опыт, голову, осознанность. Иногда это плюс, иногда — минус», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Бой Бивола с Айфертом состоялся в субботу, 30 мая, в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». Россиянин победил единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и защитил звания чемпиона мира WBA и IBF в полутяжёлом весе. Эта победа стала для россиянина 25-й в карьере и 14-й титульной, не считая временных поясов.