Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бивол — о себе 28-летнем: тогда я был более рисковый и азартный

Дмитрий Бивол — о себе 28-летнем: тогда я был более рисковый и азартный
Комментарии

Российский боксёр Дмитрий Бивол после победы над немцем Михаэлем Айфертом сравнил себя в 28 и 35 лет.

«Бивол в 28 и 35? Тогда я был более рисковый, азартный. Теперь всё пропускаю через опыт, голову, осознанность. Иногда это плюс, иногда — минус», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Бой Бивола с Айфертом состоялся в субботу, 30 мая, в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». Россиянин победил единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и защитил звания чемпиона мира WBA и IBF в полутяжёлом весе. Эта победа стала для россиянина 25-й в карьере и 14-й титульной, не считая временных поясов.

Сейчас читают:
Без огня. Бивол спокойно победил Айферта судейским решением
Без огня. Бивол спокойно победил Айферта судейским решением
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android