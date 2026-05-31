Бивол — о разговоре с сыновьями перед боем: просто пожелали мне удачи

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжёлой весовой категории Дмитрий Бивол после победы над немцем Михаэлем Айфертом признался, что не помнит, о чём говорил с сыновьями перед боем.

«О чём говорил с сыновьями перед боем? Честно, не помню. Просто посидели, они мне удачи пожелали. Они становятся чуть более взрослыми. Понимают, как нужно вести себя перед ответственными боями», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Бой с Айфертом прошёл 30 мая в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». Бивол победил единогласным решением судей и защитил пояса IBF и WBA. Эта победа стала для россиянина 25-й в карьере.