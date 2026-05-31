Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол — о разговоре с сыновьями перед боем: просто пожелали мне удачи

Бивол — о разговоре с сыновьями перед боем: просто пожелали мне удачи
Комментарии

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжёлой весовой категории Дмитрий Бивол после победы над немцем Михаэлем Айфертом признался, что не помнит, о чём говорил с сыновьями перед боем.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Дмитрий Бивол (W) — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Дмитрий Бивол
Окончено
UD
Михаэль Айферт

«О чём говорил с сыновьями перед боем? Честно, не помню. Просто посидели, они мне удачи пожелали. Они становятся чуть более взрослыми. Понимают, как нужно вести себя перед ответственными боями», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Бой с Айфертом прошёл 30 мая в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». Бивол победил единогласным решением судей и защитил пояса IBF и WBA. Эта победа стала для россиянина 25-й в карьере.

Сейчас читают:
Без огня. Бивол спокойно победил Айферта судейским решением
Без огня. Бивол спокойно победил Айферта судейским решением
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android