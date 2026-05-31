Дмитрий Бивол высказался о сроках следующего поединка

Чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол после победы над немцем Михаэлем Айфертом высказался о сроках своего следующего поединка.

«Мысли по тому, когда будет следующий бой? Пока вообще нет никакого понимания. Всегда настраиваюсь на один бой. Я буду отдыхать, команда — работать», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Бой Бивола с Айфертом состоялся в субботу, 30 мая, в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». Россиянин победил единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и защитил звания чемпиона мира WBA и IBF в полутяжёлом весе. Эта победа стала для россиянина 25-й в карьере и 14-й титульной, не считая временных поясов.