Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бивол поддержал идею провести третий бой с Артуром Бетербиевым в Екатеринбурге

Дмитрий Бивол поддержал идею провести третий бой с Артуром Бетербиевым в Екатеринбурге
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол после победы над немцем Михаэлем Айфертом поддержал идею организации третьего боя с Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Дмитрий Бивол (W) — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Дмитрий Бивол
Окончено
UD
Михаэль Айферт

«[Игорь] Алтушкин готов организовать третий бой с Бетербиевым в Екатеринбурге? Отличная идея. Можно будет об этом говорить, конечно», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Последний бой Бивола с Бетербиевым состоялся 23 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).

Сейчас читают:
Без огня. Бивол спокойно победил Айферта судейским решением
Без огня. Бивол спокойно победил Айферта судейским решением
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android