Дмитрий Бивол поддержал идею провести третий бой с Артуром Бетербиевым в Екатеринбурге

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол после победы над немцем Михаэлем Айфертом поддержал идею организации третьего боя с Артуром Бетербиевым.

«[Игорь] Алтушкин готов организовать третий бой с Бетербиевым в Екатеринбурге? Отличная идея. Можно будет об этом говорить, конечно», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Последний бой Бивола с Бетербиевым состоялся 23 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).