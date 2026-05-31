Дмитрий Бивол поделился фотографией после победы в чемпионском бою
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол после победы над немцем Михаэлем Айфертом опубликовал пост в своём телеграм-канале.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Дмитрий Бивол (W) — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Дмитрий Бивол
Окончено
UD
Михаэль Айферт

«Победа!» — подписал фотографию российский боксёр.

Фото: RCC

Бой россиянина Дмитрия Бивола с немцем Михаэлем Айфертом состоялся в субботу, 30 мая, в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». Россиянин победил единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и защитил звания чемпиона мира WBA и IBF в полутяжёлом весе. Эта победа стала для россиянина 25-й в карьере и 14-й титульной, не считая временных поясов.

