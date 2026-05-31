Статистика боя Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта

Появилась статистика боя между российским боксёром Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом. Бой прошёл 30 мая в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» в рамках вечера профессионального бокса от RCC Boxing Promotions и завершился победой Бивола единогласным решением судей.

Согласно статистике, Бивол нанёс 120 точных ударов из 707 (16,9% точности). Айферт — 48 точных из 304 (15,7%). Россиянин также превзошёл соперника по количеству силовых попаданий: 42 против 23. Показатель инициированных атак у Бивола составил 73%, у Айферта — 27%.

Россиянин входит в топ-5 мирового рейтинга P4P и не так давно был абсолютным чемпионом мира.