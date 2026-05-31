Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Статистика боя Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: процент точности ударов, судейские записки

Статистика боя Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта
Комментарии

Появилась статистика боя между российским боксёром Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом. Бой прошёл 30 мая в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» в рамках вечера профессионального бокса от RCC Boxing Promotions и завершился победой Бивола единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Дмитрий Бивол (W) — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Дмитрий Бивол
Окончено
UD
Михаэль Айферт

Согласно статистике, Бивол нанёс 120 точных ударов из 707 (16,9% точности). Айферт — 48 точных из 304 (15,7%). Россиянин также превзошёл соперника по количеству силовых попаданий: 42 против 23. Показатель инициированных атак у Бивола составил 73%, у Айферта — 27%.

Фото: RCC

Россиянин входит в топ-5 мирового рейтинга P4P и не так давно был абсолютным чемпионом мира.

Материалы по теме
Был не похож на себя. Бивол провёл очень слабый бой
Был не похож на себя. Бивол провёл очень слабый бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android