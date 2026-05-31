Бивол: последний раз ощущал такую поддержку в Екатеринбурге в 2021 году

Российский боксёр Дмитрий Бивол после победы над немцем Михаэлем Айфертом в Екатеринбурге поблагодарил зрителей за поддержку и сравнил атмосферу на «УГМК-Арене» с предыдущими боями.

«Наверное, последний раз ощущал такую поддержку здесь — в Екатеринбурге. Когда дрался в 2021 году с Саламовым. И в Эр-Рияде такое было, в Абу-Даби», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Бой Бивола с Айфертом состоялся 30 мая, в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». Россиянин победил единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и защитил звания чемпиона мира WBA и IBF в полутяжёлом весе. Эта победа стала для россиянина 25-й в карьере и 14-й титульной, не считая временных поясов.

