WWE Clash in Italy: кард шоу. Поединок неожиданно вернувшегося в спорт Брока Леснара

В воскресенье, 31 мая, на стадионе «Пала Альпитур» в Турине (Италия) состоится очередное крупное шоу промоушена World Wrestilng Entertainment (WWE) Clash in Italy. Основная часть шоу начнётся в 21:00 мск. В России официальных трансляций не будет. Посмотреть шоу можно будет на платформе Netflix и ESPN. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом грядущего мероприятия.

WWE Clash in Italy. Кард шоу:

1. Коди Роудс (Неоспоримый чемпион WWE) против Гюнтера — титульный матч.

2. Риа Рипли (женская чемпионка SmackDown) против Джейд Каргилл — титульный матч.

3. Бекки Линч (интерконтинентальная чемпионка) против Сол Руки — титульный матч.

4. Брок Леснар против Оба Феми.

5. Роман Рейнс (мировой чемпион в тяжёлом весе) против Джейкоба Фату — титульный поединок по правилам племенного боя .

