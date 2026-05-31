Сергей Павлович опубликовал пост после победы над Таллисоном Тейшейрой на турнире UFC

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович опубликовал пост после победы над бразильцем Таллисоном Тейшейрой на турнире UFC в Китае.

UFC 2026. UFC Fight Night 277, Макао, Китай
Сергей Павлович (W) — Таллисон Тейшейра
30 мая 2026, суббота. 15:35 МСК
Сергей Павлович
Окончено
KO
Таллисон Тейшейра

«Друзья, всем спасибо за поздравления! Это наша общая победа», — написал Павлович на личной странице в одной из социальных сетей.

Павлович нокаутировал соперника на 39-й секунде.

Сергею Павловичу 34 года. Профессиональную карьеру в ММА российский тяжеловес начал в 2014 году. За это время он одержал 21 победу, 16 из которых завершил нокаутом, и потерпел три поражения. Павлович ранее претендовал на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе, а также владел чемпионским поясом организации Fight Nights Global в категории до 120 кг.

