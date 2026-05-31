Турнир Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: результаты боев, кто победил

Результаты вечера бокса с главным событием, где Дмитрий Бивол победил Михаэля Айферта
Сегодня, в ночь с 30 на 31 мая, в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» прошёл масштабный вечер бокса, главным событием которого стал поединок между российским боксёром Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом. Россиянин победил единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и защитил звания чемпиона мира WBA и IBF в полутяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Дмитрий Бивол (W) — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Дмитрий Бивол
Окончено
UD
Михаэль Айферт

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты поединков данного вечера:

  • Дмитрий Бивол (Россия, 25-1) победил Михаэля Айферта (Германия, 13-2) единогласным решением судей — 120-107 у всех трех судей;
  • Всеволод Шумков (Россия, 4-0) нокаутировал Кристиана Оливо (США, 22-3-1) в шестом раунде;
  • Мухаммад Шехов (Россия, 18-0-1) победил Эрни Бентанкура (Венесуэла, 27-3) единогласным решением судей;
  • Вадим Туков (Россия, 17-0) победил Себастьяна Папечи (Аргентина, 23-6) единогласным решением судей;
  • Никита Зонь (Россия, 12-0-1) нокаутировал Гонсало Гарсию (Аргентина, 18-4-1) в пятом раунде;
  • Шарабутдин Атаев (Россия, 9-0) победил Сайпайпера Рузи (Китай, 7-1-1) единогласным решением судей — 80-72 у всех трех судей;
  • Сергей Лубкович (Россия, 20-0-2) и Майкл Кинг (ОАЭ, 8-4-2) завершили бой вничью — 98:93, 92:98, 95:95;
  • Константин Мишечкин (Россия, 8-0) победил Олега Мисюру (ОАЭ, 10-4) единогласным решением судей;
  • Валерий Оганисян (Россия, 10-0) победил Гора Хачатряна (Россия, 6-1-1) единогласным решением судей;
  • Матвей Доценко (Россия, 10-0-1) и Шугаиб Насруллаев (Россия, 4-3-2) завершили бой вничью;
  • Сергей Манжуев (Россия, 4-0) победил Германа Скобенко (Россия, 6-21-2) единогласным решением судей. В пятом раунде Скобенко побывал в нокдауне.
Почему бой Бивола в Екатеринбурге — большой успех российского бокса
