Михаэль Айферт высказался о Дмитрии Биволе после поражения в титульном бою

Немецкий боксёр Михаэль Айферт высказался о бое с россиянином Дмитрием Биволом после поражения на турнире в Екатеринбурге. На кону стояли пояса IBF и WBA. Бой продлился все 12 раундов. Дмитрий победил единогласным решением судей (120-107 х3) и защитил свои пояса.

«Мне понравился бой, как отбоксировал все 12 раундов. Чувствовалось, что Бивол очень опытный боксёр. Да, он топовый хороший боксёр, выиграл», — сказал Айфер на видео, опубликованном в телеграм-канале Федерации бокса России.

Для 35-летнего Дмитрия Бивола эта победа стала 25-й на профессиональном ринге. При этом 12 своих поединков россиянин завершил досрочно нокаутом. Единственное поражение в карьере он потерпел от Артура Бетербиева в первом бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Михаэль Айферт, в свою очередь, потерпел второе поражение в профессиональной карьере. На его счету остаются 13 побед, пять из которых были одержаны нокаутом. Для немецкого боксёра этот поединок стал первым титульным боем на чемпионском уровне.