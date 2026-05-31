Михаэль Айферт высказался о Дмитрии Биволе после поражения в титульном бою

Немецкий боксёр Михаэль Айферт высказался о бое с россиянином Дмитрием Биволом после поражения на турнире в Екатеринбурге. На кону стояли пояса IBF и WBA. Бой продлился все 12 раундов. Дмитрий победил единогласным решением судей (120-107 х3) и защитил свои пояса.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Дмитрий Бивол (W) — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Дмитрий Бивол
Окончено
UD
Михаэль Айферт

«Мне понравился бой, как отбоксировал все 12 раундов. Чувствовалось, что Бивол очень опытный боксёр. Да, он топовый хороший боксёр, выиграл», — сказал Айфер на видео, опубликованном в телеграм-канале Федерации бокса России.

Для 35-летнего Дмитрия Бивола эта победа стала 25-й на профессиональном ринге. При этом 12 своих поединков россиянин завершил досрочно нокаутом. Единственное поражение в карьере он потерпел от Артура Бетербиева в первом бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Михаэль Айферт, в свою очередь, потерпел второе поражение в профессиональной карьере. На его счету остаются 13 побед, пять из которых были одержаны нокаутом. Для немецкого боксёра этот поединок стал первым титульным боем на чемпионском уровне.

Был не похож на себя. Бивол провёл очень слабый бой
