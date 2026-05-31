Арман Царукян победил Килона Mugzy Джимисона на турнире по борьбе RAF 09

В эти минуты в американском Далласе на 7-тысячной площадке College Park Center, которая также является домашней ареной для баскетбольной команды WNBA «Даллас Уингз», проходит турнир промоушена Real American Freestyle RAF 09. В одном из поединков соревнования второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян встречался с американским борцом-инфлюенсером Килоном Mugzy Джимисоном.

Поединок завершился победой Царукяна технической досрочной победой в первом раунде (16-4). Это его пятая победа на турнирах по борьбе в промоушене.

Турнир возглавит схватка олимпийского чемпиона по борьбе Гейбла Стивсона и экс-бойца UFC Александра Романова. Также в рамках борцовского вечера пройдёт поединок грузина Мераба Двалишвили с легендарным Фрэнки Эдгаром.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе, Катар, Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера. Также Арман выступает в промоушене Real American Freestyle (RAF), где ранее последовательно победил американцев Лэнса Палмера, Джорджо Пулласа (дважды) и Юрайю Фейбера.

