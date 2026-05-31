Арман Царукян проведёт схватку по борьбе с Колби Ковингтоном на турнире RAF

Схватка по борьбе между Колби Ковингтоном и Арманом Царукяном официально анонсирована на турнире Real American Freestyle (RAF 11), который состоится 18 июля.

Объявление прозвучало сразу после выступления Армана Царукяна на RAF 09, прошедшем в американском Далласе на арене College Park Center.

В рамках турнира Царукян, второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, провёл схватку против американского борца-инфлюенсера Килона «Mugzy» Джимисона. Поединок завершился уверенной победой Царукяна техническим туше в первом раунде со счётом 16:4. Это стало его пятой победой на турнирах по борьбе в рамках промоушена.

После схватки Царукян и Ковингтон провели напряжённую битву взглядов прямо в зале.

Ковингтон на RAF 09 победил Криса Вайдмана. Недавно Колби завершил карьеру в UFC.

