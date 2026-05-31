Главная Бокс/ММА Новости

Результаты турнира RAF 09 c участием Царукяна, Двалишвили, Ковингтона и Снайдера

Результаты турнира RAF 09 c участием Царукяна, Двалишвили, Ковингтона и Снайдера
В Арлингтоне (штат Техас, США) прошёл очередной турнир лиги Real American Freestyle (RAF 09), в главном событии которого олимпийский чемпион по вольной борьбе Гейбл Стивсон одержал уверенную победу над Александром Романовым — 10:0. Свои схватки на соревнованиях провели ряд именитых бойцов UFC, в том числе и Арман Царукян.

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами всего турнира.

Полные результаты турнира RAF 09:

  • Гейбл Стивсон победил Александра Романова — 10:0;
  • Колби Ковингтон победил Криса Вайдмана — 5:4;
  • Кайл Снайдер победил Гиви Мачарашвили — 10:0;
  • Мераб Двалишвили победил Фрэнки Эдгара — 12:1;
  • Риал Вудс победил Ибрагима Ильясова — туше;
  • Паркер Кеккайзен победил Георгиоса Кугиумцидиса — 8:5;
  • Джейсон Нолф победил Кристофера Минто — 10:5;
  • Зейн Резерфорд победил Антрелла Тейлора — 8:0;
  • Ридж Ловетт победил Баджранга Пунию — 13:8;
  • Лусия Йепес победила Кэмерон Герин — 10:0;
  • Арман Царукян победил Килона Джимисона — 16:5.

После турнира был анонсирован поединок Армана Царукяна и Колби Ковингтона. Он пройдёт на турнире RAF 11 в июле.

Арман Царукян уронил грушу на оператора

