Результаты турнира RAF 09 c участием Царукяна, Двалишвили, Ковингтона и Снайдера
В Арлингтоне (штат Техас, США) прошёл очередной турнир лиги Real American Freestyle (RAF 09), в главном событии которого олимпийский чемпион по вольной борьбе Гейбл Стивсон одержал уверенную победу над Александром Романовым — 10:0. Свои схватки на соревнованиях провели ряд именитых бойцов UFC, в том числе и Арман Царукян.
«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами всего турнира.
Полные результаты турнира RAF 09:
- Гейбл Стивсон победил Александра Романова — 10:0;
- Колби Ковингтон победил Криса Вайдмана — 5:4;
- Кайл Снайдер победил Гиви Мачарашвили — 10:0;
- Мераб Двалишвили победил Фрэнки Эдгара — 12:1;
- Риал Вудс победил Ибрагима Ильясова — туше;
- Паркер Кеккайзен победил Георгиоса Кугиумцидиса — 8:5;
- Джейсон Нолф победил Кристофера Минто — 10:5;
- Зейн Резерфорд победил Антрелла Тейлора — 8:0;
- Ридж Ловетт победил Баджранга Пунию — 13:8;
- Лусия Йепес победила Кэмерон Герин — 10:0;
- Арман Царукян победил Килона Джимисона — 16:5.
После турнира был анонсирован поединок Армана Царукяна и Колби Ковингтона. Он пройдёт на турнире RAF 11 в июле.
Арман Царукян уронил грушу на оператора
Комментарии