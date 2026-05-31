Результаты турнира RAF 09 c участием Царукяна, Двалишвили, Ковингтона и Снайдера

В Арлингтоне (штат Техас, США) прошёл очередной турнир лиги Real American Freestyle (RAF 09), в главном событии которого олимпийский чемпион по вольной борьбе Гейбл Стивсон одержал уверенную победу над Александром Романовым — 10:0. Свои схватки на соревнованиях провели ряд именитых бойцов UFC, в том числе и Арман Царукян.

Полные результаты турнира RAF 09:

Гейбл Стивсон победил Александра Романова — 10:0;

Колби Ковингтон победил Криса Вайдмана — 5:4;

Кайл Снайдер победил Гиви Мачарашвили — 10:0;

Мераб Двалишвили победил Фрэнки Эдгара — 12:1;

Риал Вудс победил Ибрагима Ильясова — туше;

Паркер Кеккайзен победил Георгиоса Кугиумцидиса — 8:5;

Джейсон Нолф победил Кристофера Минто — 10:5;

Зейн Резерфорд победил Антрелла Тейлора — 8:0;

Ридж Ловетт победил Баджранга Пунию — 13:8;

Лусия Йепес победила Кэмерон Герин — 10:0;

Арман Царукян победил Килона Джимисона — 16:5.

После турнира был анонсирован поединок Армана Царукяна и Колби Ковингтона. Он пройдёт на турнире RAF 11 в июле.

