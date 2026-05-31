Тренер Анкалаева подтвердил организацию боя россиянина с Халилом Раунтри

Сухраб Магомедов, тренер экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Магомеда Анкалаева, подтвердил организацию боя россиянина с американцем Халилом Раунтри, который, как ожидается, состоится 25 июля на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Разочарования в том, что соперником Анкалаева стал не Иржи Прохазка или Пауло Коста, нет. Всегда говорю, что нам нет разницы, с кем драться. У Раунтри есть своё место в полутяжёлом дивизионе. Он проводит бои ярко, даже встречи с Перейрой и Прохазкой. Да, где-то недоработал, но технически дрался хорошо. У Раунтри хорошая работа в стойке, но не скажу, что он способен доставить Магомеду неудобства», — приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.