«Я готов». Мераб Двалишвили вызвал Сехудо на борцовскую схватку после победы над Эдгаром

Экс-чемпион UFC грузин Мераб Двалишвили заявил о готовности провести борцовскую схватку с бывшим соперником американцем Генри Сехудо.

«Я хочу бросить ему вызов. Он исчез, когда я был готов. Генри, надеюсь, у тебя хватить мужества сойтись со мной. Покажи мне мексиканское мужество, брат!

Это борьба, и здесь один балл может изменить всё. Мне нравится RAF. Это меня мотивирует. Отличная причина оставаться на ходу и становиться лучше. Я готов. Кто бы это ни был, я готов бросить вызову любому», — сказал Двалишвили на пресс-конференции RAF.

Напомним, на турнире RAF 09 Двалишвили одержал победу над экс-чемпионом UFC американцем Фрэнки Эдгаром.