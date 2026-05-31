Константин Цзю прокомментировал победу Дмитрия Бивола над Михаэлем Айфертом

Бывший абсолютный чемпион мира россиянин Константин Цзю прокомментировал победу соотечественника Дмитрия Бивола в поединке с немцем Михаэлем Айфертом, состоявшемся вчера, 30 мая, в Екатеринбурге.

«Дима сделал свою работу. Полтора года не выступал, но он отработал. Захотел сделать 12 раундов — сделал. Хотя мог побыстрее. Очень важный момент, что он не пропускал удары. Ржавчину убрал без проблем, а дальше посмотрим, что там напридумывают. Может, повторный бой с Артуром. Вернее ещё один повторный (смеётся). Дима отработал то, что хотел. Сделал это очень хорошо», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.