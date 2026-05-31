Главная Бокс/ММА Новости

Константин Цзю прокомментировал победу Дмитрия Бивола над Михаэлем Айфертом

Константин Цзю прокомментировал победу Дмитрия Бивола над Михаэлем Айфертом
Бывший абсолютный чемпион мира россиянин Константин Цзю прокомментировал победу соотечественника Дмитрия Бивола в поединке с немцем Михаэлем Айфертом, состоявшемся вчера, 30 мая, в Екатеринбурге.

«Дима сделал свою работу. Полтора года не выступал, но он отработал. Захотел сделать 12 раундов — сделал. Хотя мог побыстрее. Очень важный момент, что он не пропускал удары. Ржавчину убрал без проблем, а дальше посмотрим, что там напридумывают. Может, повторный бой с Артуром. Вернее ещё один повторный (смеётся). Дима отработал то, что хотел. Сделал это очень хорошо», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Был не похож на себя. Бивол провёл очень слабый бой
