Карлос Пратес ответил на вопрос, кто должен стать следующим соперником Ислама Махачева

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Карлос Пратес сказал, кто, по его мнению, должен стать следующим соперником действующего чемпиона россиянина Ислама Махачева.

«Я и вправду считаю, что Иан [Гарри] подерётся с Махачевым. А затем я подерусь с победителем. Но у нас также есть Моралес. Как по мне, Моралес находится ниже меня в рейтинге, потому что он не дрался с бывшими чемпионами. Он подрался с Шоном Брэди, одержал над ним хорошую победу, но ему нужно подраться с кем-то из чемпионов», — сказал Пратес в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

