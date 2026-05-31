Сехудо: UFC нужно устроить бой Пратес — Моралес

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо выступил за организацию поединка в полусреднем весе (до 77 кг) между бразильцем Карлосом Пратесом и эквадорцем Майклом Моралесом.

«Это не просто моё мнение, так считают и другие люди. Я считаю, что нужно устроить бой между Пратесом и Моралесом. И единственная причина заключается в том, что мы не знаем, когда состоится бой Махачева и Иана Гарри, всё может перенестись на октябрь. И это парализует полусредний дивизион. UFC многое говорят, но, в конце концов, дивизиону нужно двигаться вперёд», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.