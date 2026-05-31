«Будь готов, мне не нужны лёгкие деньги». Царукян обратился к Ковингтону перед схваткой
Российский боец UFC Арман Царукян прокомментировал анонс борцовской схватки с американцем Колби Ковингтоном, которая состоится 18 июля на турнире RAF 11 в США.
«Колби, ты выглядел очень плохо. Пожалуйста, когда мы будем бороться, будь готов, потому что мне не нужны лёгкие деньги. Я буду бороться с тобой по-настоящему», — сказал Царукян в интервью пресс-службе RAF.
На минувшем турнире RAF 09 Ковингтон одержал победу над экс-чемпионом UFC соотечественником Крисом Вайдманом. Царукян победил американского борца Килона «Mugzy» Джимисона.
