«Будь готов, мне не нужны лёгкие деньги». Царукян обратился к Ковингтону перед схваткой

Российский боец UFC Арман Царукян прокомментировал анонс борцовской схватки с американцем Колби Ковингтоном, которая состоится 18 июля на турнире RAF 11 в США.

«Колби, ты выглядел очень плохо. Пожалуйста, когда мы будем бороться, будь готов, потому что мне не нужны лёгкие деньги. Я буду бороться с тобой по-настоящему», — сказал Царукян в интервью пресс-службе RAF.

На минувшем турнире RAF 09 Ковингтон одержал победу над экс-чемпионом UFC соотечественником Крисом Вайдманом. Царукян победил американского борца Килона «Mugzy» Джимисона.

